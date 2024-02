Im Unstruttal gibt es seit Januar zwei neue gastronomische Akteure. Tageblatt/MZ hat in „Brateria“ sowie „El Greco Palace“ vorbeigeschaut und die Wirte zum Stand der Dinge befragt.

Zufrieden mit Start: Was nun im „Imbiss mit Toskana-Blick“ und im Griechen-„Palast“ geplant ist

Gastronomie in Freyburg und Balgstädt

Neuer Betreiber für die lange leer stehende, einstige Gaststätte „Zur Rose“ in Balgstädt: Bis Ostern will Wirt Ioannis Manasaras die Terrasse vor dem Eingang des „El Greco Palace“ als Freisitz mit 100 weiteren Plätze gestalten.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Balgstädt/Freyburg - In der Gastro-Szene der Saale-Unstrut-Region hat es zu Beginn des Jahres einige Bewegung gegeben. Neue Anbieter gingen an den Start; an anderen, bereits existierenden gastronomischen Standorten übernahmen neue Betreiber das Zepter. Tageblatt/MZ hat sich einmal umgehört, wie die Startphase für die Newcomer verlaufen ist.