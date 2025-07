Es ist ein besonderes Event: Ende August wird in Dessau die 28. Deutsche Skateboard Meisterschaft ausgetragen. Es gibt ein Preisgeld von 10.000 Euro.

Besonderes Highlight in Dessau - Skateboarder suchen Deutschen Meister an der Andes Skatehalle

Dessau-rosslau/MZ. - Die 28. Deutsche Skateboardmeisterschaft macht vom 29. bis 31. August Station in Dessau-Roßlau. Gemeinsam mit dem Verein „Von der Rolle“ hat der Verein „Anhalt Sport“ um Sportdirektor Ralph Hirsch das Event in die Doppelstadt geholt.

Die erst Ende 2023 eröffnete, rund 1.000 Quadratmeter große Skateranlage an der Andes Skatehalle, nur wenige Gehminuten vom Dessauer Hauptbahnhof entfernt, bietet nach Ansicht der beiden Organisatoren „optimale Bedingungen für ein hochklassiges Saisonfinale“. Auf die Teilnehmenden wartet ein Preisgeld von insgesamt 10.000 Euro, dazu kommen Sachpreise, Gutscheine und hochwertige Geschenke.

Organisatoren hoffen, die Stadt Dessau-Roßlau mit der Skateranlage richtig in Bewegung zu bringen

„Es ist wieder etwas ganz Neues – das wird spannen! Mit der großartigen Skateranlage hier in Dessau kommt das ganze Wochenende richtig Bewegung in die Stadt“, freut sich Hirsch auf die Meisterschaft Ende August.

Die Skateboardanlage wird nun richtig eingeweiht. Fotos: Th. Ruttke

Die Idee, ein sportliches Highlight dieser Größenordnung in die Stadt zu holen, ist bereits vor einem Jahr entstanden. „Die Vision war klar: ein hochkarätiger Wettkampf in einer olympischen Disziplin, verbunden mit einem attraktiven Rahmenprogramm“, erklärt Hirsch. Gemeinsam mit dem Verein „Von der Rolle“, Hauptnutzer der öffentlichen Skateboardanlage, wurde das Konzept weiterentwickelt. „Es ist großartig, dass wir mit so einem Hochkaräter unsere neue Skateanlage offiziell einweihen können – und das im Rahmen der deutschen Meisterschaft“, freut sich Raik Schamberg, Vorsitzender des Vereins „Von der Rolle“.

Das Wochenende in Dessau-Roßlau bietet dabei nicht nur spannende Wettkämpfe

Das Wochenende in Dessau-Roßlau bietet dabei nicht nur spannende Wettkämpfe, sondern auch ein passendes Rahmenprogramm. Eine Graffitiwand lädt zum Mitgestalten ein. Es gibt Streetfood, Musik und Aktionen für alle Altersgruppen.

Am Sonnabend steigt ab 20 Uhr außerdem eine Aftershow-Party direkt an der Skateranlage – mit DJ, Drinks und entspannter Atmosphäre.