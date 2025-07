Tuning, Pokale und Party am See: Wie Opel-Fans 10-jähriges Jubiläum in Bergwitz feiern wollen

Schon bei vergangenen Ausgaben des Opel-Treffens am „Bergblitzsee“ hat sich das Gelände in eine Opel-Zone verwandelt – mit Detailliebe und kreativen Umbauten.

Bergwitz/MZ. - Wenn es an diesem Wochenende am Bergwitzsee wieder mächtig „blitzt“, hat das weniger mit dem Wetter zu tun. Denn von diesem Donnerstag, 17. Juli, bis Sonntag, 20. Juli, verwandelt sich das Areal am See wieder in ein Eldorado für Opel-Enthusiasten. Zum inzwischen zehnten Mal lädt der Wittenberger Verein „Blitzgeschwader Ost“ zum markentreuen Tuning- und Autotreffen ein – und die Szene folgt dem Ruf.