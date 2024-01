Der Freyburger Martin Berghea eröffnet an der Bundesstraße Richtung Balgstädt die „Brateria“. Wie die Idee dazu entstand und was das Lokal bietet.

Mit Toskana-Aussicht: Unternehmer Martin Berghea sitzt in dem lichtdurchfluteten Pavillon seiner „Brateria“.

Freyburg - „Im Grunde kam die Gelegenheit zu einer blöden Zeit - nämlich 2022 und genau da, als die Preise für Baumaterialien und -leistungen in die Höhe schossen“, sagt Martin Berghea über seine Anfang dieses Jahres nach anderthalb Jahren Bauzeit eröffnete „Brateria“ an der Bundesstraße zwischen Freyburg und Balgstädt. „Aber so eine Chance kommt nur einmal“, unterstreicht der 34-Jährige.