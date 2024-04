Im Balgstädter Schloss richtet der Verein „Dorferleben“ eine neue Heimatstube mit alten Dingen ein. Eröffnung wird am 13. April gefeiert – gesammelt wird auch weiterhin.

Franziska Balke (l.) und Ulrike Hollmann vom Verein „Dorferleben Balgstädt“ in der künftigen Heimatstube im Schloss.

Balgstädt - Sie ist ein Blickfang und zugleich ein Stück Zeitgeschichte. In Himmelblau und mit aufwendigen Stickereien verziert, hat die Fahne des Volks-Chors Balgstädt aus dem Jahr 1927 nun einen würdigen Platz gefunden. Nach Jahren, in denen sie nahezu vergessen war und verloren geglaubt wurde, können Besucher der künftigen Heimatstube im Balgstädter Schloss sie wieder betrachten. „Sie lag zusammengerollt in einem Raum des Schlosses“, erzählt Ulrike Hollmann vom Balgstädter Verein „Dorferleben“, die mit Vereinschefin Franziska Balke dafür den Hut auf hat.