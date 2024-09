Naumburg. - Heiko Richter aus Hassenhausen hat die vierte Runde des regionalen Fußball-Tippspiels von Tageblatt/MZ und damit 50 Euro von der BRU Security GmbH Naumburg gewonnen. Richter kam als Einziger der mehr 350 Tipper auf 16 Punkte. „Na, das passt ja. Ihr erwischt mich gerade im Urlaub an der Ostsee in Zingst“, sagte der 55-Jährige, als unsere Zeitung ihn anrief. Neben seiner Arbeit bei einer Baufirma in der Nähe von Leipzig trainiert Richter noch die C-Junioren-Fußballer von Klosterhäseler/Herrengosserstedt. Der Gewinner der Einzelwertung unseres Tippspiels erhält am Ende der Hinrunde eine BLK-Guthabenkarte im Wert von 500 Euro, freundlicherweise spendiert von der Firma ESM.

Resultate/Heiko Richters Tipps:

1. FC Zeitz - SC Naumburg 3:1/3:1

FC RSK Freyburg - SV Kelbra 0:3/1:2

SV Großgrimma - BSC Laucha 0:0/2:1

SSC Weißenfels III - SV Mertendorf 3:1/3:1

Schönburg/Possenhain-Leißling - R’werb./M’werb. 2:1/2:1

SG ZW Karsdorf - Balgstädt/Laucha II 3:1/3:1

1. FC Zeitz II - Bad Bibra/Saubach 3:0/3:1 Nessa/Teuchern - Herrengosserstedt 3:3/2:1

Langendorf/WHV - FSV Klosterhäseler 1:2/1:3

Lützen/Meuchen - BW Bad Kösen 0:3/1:3

Stand der Gesamtwertung:

1. Robin Schmidt (Sangerhausen) 40

2. Martin Schoder (Naumburg) 39

2. Christian Schüler (Naumburg) 39

2. Alexander Saal (Burkersroda) 39

5. Enrico Schieck (Tagewerben) 37

6. Sybille Körner (Bad Bibra) 36

6. Jörg Baehr (Naumburg) 36

8. Pit Uhlig (Sömmerda) 35

Das beste Team der Gesamtwertung sind jetzt „VfB Artern“ (Robin Schmidt und Steffen Schmidt aus Sangerhausen/Nebra) mit 33,5 Punkten im Schnitt. Der Sieger erhält am Ende der Hinrunde einen 100-Euro-Gutschein für das Freyburger Sporthaus F.C.Röder. (hbo)