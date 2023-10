Christoph Loos, Kapitän des FSV Klosterhäseler, holt sich in der neunten Runde die 50 Euro.

Naumburg - Christoph Loos hat die neunte Runde des regionalen Fußball-Tippspiels von Tageblatt/MZ und damit 50 Euro von der BRU Security GmbH Naumburg gewonnen. Der 35-jährige Hassenhausener kam wie Matthias Frank aus Gleina auf 17 Zähler, hatte aber Glück beim Losen. Loos, der im Außendienst für einen Apoldaer Fensterbauer arbeitet, ist Kapitän des Kreisliga-Aufsteigers FSV Klosterhäseler, mit dem er zuletzt vier Siege in Folge feiern konnte. Der Gewinner der Tippspiel-Gesamteinzelwertung darf sich am Ende der Hinrunde auf einen 500-Euro-Gutschein für Euronics XXL in Naumburg freuen. Hier führt weiter souverän Uwe Buffi aus Steinbach.

Resultate/Christoph Loos’ Tipps:

SC Naumburg - Turbine Halle 2:0/2:0

Wacker Wengelsdorf - RSK Freyburg 3:2/2:1

ESV Herrengosserstedt - Einheit Halle 1:3/1:2

SV Zöschen - SC Naumburg II 1:3/1:3

BSC Laucha - SSC Weißenfels II 1:5/1:2

Schönburg/Possenhain-Leißling - Klosterhäseler 1:3/1:2

SV Kaiserpfalz - LSG Goseck 2:4/0:3

Baumersrodaer SV - Eintracht Profen 2:1/2:1

FC ZWK Nebra - Nessa/Teuchern 3:1/2:1

Blau-Weiß Bad Kösen - VfB Oberröblingen 2:0/2:1

Stand der Gesamtwertung:

1. Uwe Buffi (Steinbach) 86

2. Marc Eschrich (Bad Kösen) 81

3. Frank Bornschein (Reinsdorf)79

4. Ute Romahn (Naumburg) 77

4. Malte Fricke (Gernstedt) 77

4. Stefanie Hünniger (Naumburg) 77

7. Florian Schlegel (Benndorf) 75

7. Andreas Standtke (Tagewerben) 75

7. Jan Stieglitz (Bachra) 75

7. Sven Heider (Gößnitz) 75

Bestes Team der neunten Runde waren Thomas und Sybille Körner aus Bad Bibra mit 12,5 Punkten im Schnitt. In der Gesamtwertung bleiben Uwe und Astrid Buffi aus Steinbach mit nunmehr 74,5 Zählern vorn. Die beste Mannschaft erhält am Ende der Saison einen 100-Euro-Gutschein für das Freyburger Sporthaus F.C.Röder. (tok)