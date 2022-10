Wochensieg geht erneut nach Eckartsberga

Naumburg - Marcus Müller aus Eckartsberga hat die neunte Runde des regionalen Fußball-Tippspiels von Tageblatt/ MZ und damit 50 Euro von der BRU Security GmbH gewonnen. Der 32-Jährige, der als Bauleiter bei der Naumburger Firma ITS arbeitet, kam als Einziger der insgesamt 380 Tipper dieser Runde auf 14 Punkte. Ihm folgten Patrick Oberreich (Lossa) und Lutz Oertel (Zscheiplitz) mit jeweils 13 Zählern. Spieltagssieger Müller kickt eigentlich für die zweite Mannschaft des ESV Herrengosserstedt in der Kreisklasse, weilte aber am vergangenen Wochenende im Türkei-Urlaub. Bereits im Mai hatte er 50 Euro abgestaubt.

Der Tippspiel-Gesamteinzelsieger darf sich auf einen 500-Euro-Gutschein für Euronics XXL in Naumburg freuen.

Resultate/Marcus Müllers Tipps:

SC Naumburg - Romonta Stedten 2:0/2:0

ESV Herrengosserstedt - VfB Nessa 1:0/2:1

SV Braunsbedra - BW Bad Kösen 1:0/2:1

BSC 99 Laucha - SG Spergau 3:4/2:0

ZWK Nebra II - BW Bad Kösen II ausgefallen

Schönburg/Possenhain/Leißling - Klosterhäseler 3:0/2:1

Goseck - Baumersroda II/Burgscheidungen 0:2/1:3

Lossa/Rastenberg - Baumersroda 1:0/3:2

FC ZWK Nebra - GG Osterfeld 5:1/4:0

RSK Freyburg - SSC Weißenfels II 1:1/1:2

Stand der Gesamtwertung:

1. Jürgen Töpfer (Eulau) 83

2. Bernd Lehwald (Freyburg) 80

3. Maik Seifarth (Naumburg) 79

4. Ricky Grieser (Herrengosserstedt) 78

4. Uwe Kistritz (Naumburg) 78

4. Stephan Lifzik (Naumburg) 78

7. Thomas Schröck (Bottendorf) 77

7. Martin Schoder (Naumburg) 77

9. Heinz Heider (Punschrau) 75

9. Pascal Heinemann (Naumburg) 75

9. Michael Staake (Reinsdorf) 75

9. Karsten Haberzettl (Freyburg) 75

9. Kevin Heider (Punschrau) 75

Bestes Team der neunten Runde mit 13 Punkten im Schnitt war der „Finnesturm“, das sind Patrick Oberreich aus Lossa und Pit Vollrath aus Rastenberg. Sie distanzierten Tom Milde und Charlotte Kranert alias „TwoMildeOneCup“, die auf ebenfalls gute elf Zähler im Schnitt kamen. Führend in der Gesamtwertung bleibt die „Heiderbande“ rund um Kevin und Heinz Heider aus Punschrau. Die beste Mannschaft erhält am Ende der Saison einen 100-Euro-Gutschein für das Freyburger Teamwork-Sporthaus F.C.Röder.

Mehr Infos, Anmeldung, Tippabgabe: www.kicktipp.de/tageblatt