Naumburg - Robert Jesswein aus Freyburg hat die neunte Runde des regionalen Fußball-Tippspiels von Naumburger Tageblatt/MZ und damit 50 Euro von der BRU Security GmbH gewonnen. Der 38-Jährige, der bei einem hiesigen Energieunternehmen im Abrechnungsmanagement tätig ist, kam als Einziger der insgesamt mehr als 340 Tipper auf 16 Punkte. Zweite der Wochenwertung wurde Fabienne Richter aus Hassenhausen mit 15 Zählern. Jesswein, der am Samstag für die Reserve des FC RSK in der Kreisliga zwei Tore erzielte (siehe auch Bericht rechts), katapultierte sich in der Gesamteinzelwertung auf den zweiten Platz; der seit Wochen führende Naumburger Reiner Töpfer bleibt vorn. Der Sieger erhält am Ende der Saison eine BLK-Guthabenkarte im Wert von 500 Euro, spendiert von der Firma ESM.

Resultate/Robert Jessweins Tipps:

SC Naumburg - 1. FC Zeitz 0:3/0:3

BSC Laucha - SC Naumburg II 1:0/1:0

SV Braunsbedra - FC RSK Freyburg 1:1/1:1

Blau-Weiß Bad Kösen - SG Spergau 2:1/2:1

SG ZW Karsdorf - FC RSK Freyburg II 1:6/1:3

Schönburg/Possenhain-Leißling - Lossa/Rastenberg 1:4/0:1

SC Naumburg III - RW Weißenfels II 1:2/2:1

Herrengosserstedt - Oberröblingen 3:3/1:3

FC ZWK Nebra - Grün-Gelb Osterfeld 5:1/3:0

Blau-Weiß Grana - Bad Bibra/Saubach 1:5/1:2

Stand der Gesamtwertung:

1. Reiner Töpfer (Naumburg) 79

2. Robert Jesswein (Freyburg) 78

2. Karsten Haberzettl (Freyburg) 78

2. Markus Konieczny (Memleben) 78

5. Patrick Krumbholz (Hassenhausen) 77

5. Jörg Wege (Laucha) 77

7. Margitta Ronneberger (Pohlitz) 76

7. Max Wege (Leipzig) 76

9. Claudia Schröder (Bad Bibra) 75

10. Frank Ritter (Naumburg) 74

10. Florian Schlegel (Punschrau) 74

Bestes Team der Gesamtwertung bleiben die „WesleyCrushers“ (Karsten und Christian Haberzettl aus Freyburg) mit nun 74,0 Zählern im Schnitt. In der neunten Runde waren „Hangover96“ (Pascal Heinemann/Naumburg, Paul Riebel/Löbitz), „Rostie“ (Robert Jesswein, Stefan Förster/Freyburg) und „TwoMildeOneCup“ (Tom Milde, Charlotte Kranert/ Naumburg) mit je 12,0 Zählern am besten. Für den Sieg in der Mannschaftsgesamtwertung gibt es am Saisonende einen 100-Euro-Gutschein für das Freyburger Sporthaus F.C.Röder. (tok)