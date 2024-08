Freyburg. - Er hatte seinen Weggang bereits zu Beginn dieses Jahres angekündigt, doch jetzt ging es doch um einiges schneller als gedacht: Hans Albrecht Zieger ist nicht mehr Geschäftsführer der Freyburger Winzervereinigung. Er hat das Unternehmen „auf eigenen Wunsch zum 31. Juli verlassen“, teilte die Genossenschaft am Freitag mit. Zieger hat inzwischen als Betriebsleiter im Weingut Schipf am Zürichsee in der Schweiz angeheuert.

