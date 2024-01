Hans Albrecht Zieger gibt Ende 2024 den Chefposten in der Freyburger Winzervereinigung auf. Da er Saale-Unstrut den Rücken kehren will, braucht es auch einen neuen Verbandspräsidenten. Wie sein Noch-Arbeitgeber reagiert, und welches Zieger-Ziel eigentlich vermutet worden war.

Freyburg. - Naumburger Tageblatt/MZ hatte es schon am Freitag verkündet. Am Sonntagmittag kam nun die offizielle Bestätigung. „Hans Albrecht Zieger wird die Winzervereinigung Freyburg-Unstrut eG zum Ende des Jahres 2024 auf eigenen Wunsch verlassen“. wird in einer Pressemitteilung der mitgliederstarken Genossenschaft verkündet.