Am ersten August-Wochenende laden an Saale und Unstrut rund 20 Winzer und Veranstalter zu den Tagen der offenen Weinberge und Weinkeller ein. Ein Überblick über die Angebote.

Freyburg. - Kellermeister und Winzer des Anbaugebietes Saale-Unstrut laden am kommenden Wochenende Besucher in ihre Heiligtümer ein. Mehr als 20 Weingüter und Veranstalter geben exklusive Einblicke hinter die Kulissen der Weinproduktion – von der kleinen Familienkellerei bis zum staatlichen Weingut ist die gesamte Vielfalt der Region vertreten, teilt der Weinbauverband Saale-Unstrut mit. Ein Überblick.

Landesweingut Kloster Pforta, Bad Kösen: Kellerführungen mit historischem Weinarchiv am Samstag und Sonntag jeweils stündlich von 11 bis 16 Uhr. Es gibt Live-Musik und regionale Speisen.

Winzervereinigung Freyburg: Kellerführungen finden am Samstag ab 13, 14 und 15 Uhr statt, am Sonntag nur 13 Uhr. Führungen durch den Herzoglichen Weinberg am Samstag und Sonntag werden jeweils ab 11 Uhr angeboten. Am Samstag legt dort von 16 bis 21 Uhr DJ Erbse auf. Der Weinberg in den Ehraubergen hat am Samstag bis 21 Uhr geöffnet, am Sonntag bis 19 Uhr.

Weingut Wartenberg, Roßbach: Unterhaltung mit Musik von der Blue Liveband am Samstag ab 13 Uhr. Führungen durch den historischen Weinberg am Samstag und Sonntag jeweils ab 13 und 15 Uhr.

Weingut Herzer, Roßbach: Ab 13 Uhr an beiden Wochenendtagen Führungen durch den Weinkeller und den Roßbacher Weinberg, außerdem wird ein Ausschank und Sommerküche auf dem historischen Gutshof angeboten.

Weingut Deckert, Freyburg: Samstag ab 11 Uhr geöffnet, ab 19 Uhr großes Hoffest mit Tanz, Live-Musik mit Duo „C & S“.

Weinhaus Polomski: Wanderung durch die Weinberg am Samstag ab 11 Uhr in Begleitung von Sommelière Sandra Polomski-Woithon. Die Strecke ist etwa fünf Kilometer lang, Dauer etwa vier Stunden. Treffpunkt ist der Parkplatz am Freyburger Schützenplatz. Anmeldung telefonisch unter: 0151/11024497.

Freyburger Weinsommer auf dem Kirchplatz: Ausschank, Snack, Musik – am Freitag von 17 bis 21 Uhr, Samstag von 13 bis 21 Uhr, am Sonntag von 13 bis 16 Uhr.

Weingut Pawis, Zscheiplitz: Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr Ausschank, Kellerführungen und Kulinarisches aus der Sommerküche.

Weingut Böhme und Töchter, Gleina: Tage der offenen Keller am Samstag und Sonntag jeweils ab 11 Uhr mit Führungen, Ausschank und Kleinigkeiten aus der Küche.

Weingarten Längricht, Weischütz: Weinherstellung im Kleinstbetrieb – von der Traube bis zur Flasche; an beiden Tagen jeweils ab 10 Uhr.

Weingut Klaus Böhme, Kirchscheidungen: Sommerkino am Freitag ab 21.30 Uh, für kleine Gäste bereits ab 17 Uhr. Das Weingut ist bereits ab 11 Uhr geöffnet. Tage des offenen Hofes am Sonnabend und Sonntag jeweils ab 10 Uhr – Feines aus der Sommerküche, Ausschank, Kutschfahrten und Schlauchboottouren auf der Unstrut. Anmeldungen telefonisch unter: 034462/20395.

Thüringer Weingut Bad Sulza: Tag des offenen Weinkellers am Sonnabend von 10 bis 17 Uhr. Führungen durch die Weinkellerei und den Holzfasskeller um 11, 12.30, 14 und 15 Uhr, Imbiss im Gutshof.

Weingut Pfeifer & Frick, Goseck: Sommer im Weinberg ab 11 Uhr an Samstag und Sonntag mit Wein, Genuss und Aktuellem aus der Steillage. Wegbeschreibung: ab Burgstraße 42 Kennzeichnung gelber Querbalken auf weißem Grund in Richtung Igelsberg, Zusatzhinweise beachten.

Rebanlagen am Schlossberg in Nebra: am Samstag und Sonntag 10 und 14 Uhr – Führung und Verkostung des Weinhofs Winter rund um das Thema zukunftsfähige Sorten und alternative Reberziehungen für eine ökologische Bewirtschaftung.

Weingut Thürkind, Gröst: Samstag, 11 bis 18 Uhr, Sonntag, 11 bis 17 Uhr, Führungen durch den Weinkeller. Es gibt hausgebackenen Kuchen, kleine Köstlichkeiten und Gegrilltes.

Weingut Rollsdorfer Mühle, Seegebiet Mansfelder Land: Tage des offenen Weinkellers am Samstag von 12 bis 20 Uhr mit Live-Musik und am Sonntag von 12 bis 19 Uhr mit Kellerführung zu jeder vollen Stunde.

Weingut Hoffmann, Höhnstedt: Tage der offenen Weinberge und Weinkeller am Samstag und Sonntag jeweils ab 13 Uhr mit Musik.

(Infos: Weinbauverband Saale-Unstrut)