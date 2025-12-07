Jagdsaison im Burgenlandkreis Wilde Hatz im Toten Tal - so verläuft Drückjagd bei Größnitz und Städten
In acht Jagdrevieren in der Region finden zeitgleich Drückjagden statt. Allein bei Größnitz und Städten sind sieben Treiber und 21 Schützen unterwegs. Ein Erfolg? Und was bedeutet die Gift-Warnung aus dem Saalekreis?
Aktualisiert: 07.12.2025, 17:50
Städten/Grössnitz. - Das Gelände ist anspruchsvoll, die Strecke mit sieben Kilometern nicht gerade kurz und die Aufgabe klar: Rehe, Wildschweine und Co. aufschrecken und auf Hochständen und in der Fläche postierten Schützen binnen vier Stunden vor die Flinte treiben. Die Drückjagd im Revier Größnitz-Städten ist durchaus von Erfolg gekrönt: fünf Rehe, drei Wildschweine und ein Damwild liegen am Ende wohl aufgereiht auf der Wiese – Strecke legen nennt das der Waidmann –, flankiert von vier brennenden Fackeln.