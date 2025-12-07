In acht Jagdrevieren in der Region finden zeitgleich Drückjagden statt. Allein bei Größnitz und Städten sind sieben Treiber und 21 Schützen unterwegs. Ein Erfolg? Und was bedeutet die Gift-Warnung aus dem Saalekreis?

Wilde Hatz im Toten Tal - so verläuft Drückjagd bei Größnitz und Städten

Ende einer vierstündigen Drückjagd im Jagdrevier Größnitz-Städten; die Strecke der Wildtiere ist gelegt.

Städten/Grössnitz. - Das Gelände ist anspruchsvoll, die Strecke mit sieben Kilometern nicht gerade kurz und die Aufgabe klar: Rehe, Wildschweine und Co. aufschrecken und auf Hochständen und in der Fläche postierten Schützen binnen vier Stunden vor die Flinte treiben. Die Drückjagd im Revier Größnitz-Städten ist durchaus von Erfolg gekrönt: fünf Rehe, drei Wildschweine und ein Damwild liegen am Ende wohl aufgereiht auf der Wiese – Strecke legen nennt das der Waidmann –, flankiert von vier brennenden Fackeln.