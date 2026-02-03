ESV-Team erwischt im Trainingslager in Tschechien optimale Bedingungen und gewinnt ein Testspiel gegen Sechstligist Lokomotive Budweis.

Wie sich Vize-Herbstmeister Herrengosserstedt fit für die Rückrunde macht

Kreisoberligist ESV Herrengosserstedt absolvierte ein Trainingslager im tschechischen Budweis. Ein Testspiel gegen den gastgebenden Sechstligisten Lokomotive gewann das Team des Trainerduos Thomas Kitzing (l.) und Maik Schröder (r.) mit 2:1. Beide Tore erzielte Justin Krämer per Kopf.

Budweis/Herrengosserstedt. - „Das haben uns nicht viele Experten zugetraut, und wir sind auch selbst ein wenig überrascht“, antwortet Thomas Kitzing, Trainer des ESV Herrengosserstedt, auf die Frage, wie er das Abschneiden seines Teams in der Hinrunde bewertet. Im Schnitt mehr als zwei Punkte pro Spiel geholt, Tabellenzweiter und erster Verfolger von Spitzenreiter 1. FC Zeitz II – die Kicker aus dem Westzipfel des Burgenlandkreises sind als Vize-Herbstmeister der Kreisoberliga in die Winterpause gegangen.