Fußball-Kreisoberliga Burgenland Wie sich Vize-Herbstmeister Herrengosserstedt fit für die Rückrunde macht
ESV-Team erwischt im Trainingslager in Tschechien optimale Bedingungen und gewinnt ein Testspiel gegen Sechstligist Lokomotive Budweis.
03.02.2026, 16:06
Budweis/Herrengosserstedt. - „Das haben uns nicht viele Experten zugetraut, und wir sind auch selbst ein wenig überrascht“, antwortet Thomas Kitzing, Trainer des ESV Herrengosserstedt, auf die Frage, wie er das Abschneiden seines Teams in der Hinrunde bewertet. Im Schnitt mehr als zwei Punkte pro Spiel geholt, Tabellenzweiter und erster Verfolger von Spitzenreiter 1. FC Zeitz II – die Kicker aus dem Westzipfel des Burgenlandkreises sind als Vize-Herbstmeister der Kreisoberliga in die Winterpause gegangen.