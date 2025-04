Aus einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Taborer Straße haben unbekannte Täter ein E-Bike entwendet. Der Schaden: rund 5.000 Euro.

Kriminalität in Naumburg

Naumburg/tra - Ein Geschädigter hat am Dienstagabend auf der Polizeidienststelle den Diebstahl seines hochwertigen E-Bikes in der Taborer Straße in Naumburg angezeigt.

Das Rad wurde aus den Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses gestohlen. Der Schaden wird von der Polizei auf etwa 5.000 Euro geschätzt.