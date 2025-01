In der Aula der Naumburger Salztorschule wird derzeit das diesjährige Kinderstück einstudiert. Am Samstag feiert Kästners „Die Konferenz der Tiere“ Premiere – mit sechs Schülern in den Hauptrollen. Ein Besuch vor Ort.

Naumburg - Brüllen sollte gelernt sein. Selbst für einen Löwen. „Du musst weiter in der Spannung bleiben“, sagt Ute Wieckhorst zu Denise. Die Szene, in der das Raubtier einen Zollbeamten an der Grenze verjagt, braucht noch etwas Schliff. Szene für Szene entsteht in diesen Ferientagen in der Aula der Salztorschule die kommende Inszenierung des Theaters Naumburg. Am Samstag feiert das Kinderstück „Die Konferenz der Tiere“ nach dem gleichnamigen Klassiker von Erich Kästner Premiere.