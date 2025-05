Motorsportler aus dem Burgenlandkreis fährt bei den Weltmeisterschafts-Rennen in Schweden erstmals in dieser Saison aufs Podest. Den Prolog gewinnt er sogar. Welche Pläne der 28-Jährige jetzt hat.

Billroda. - Tim Apolle ist selten daheim im beschaulichen Billroda. Hotelzimmer und Motorsportstrecken in aller Welt sind ebenso das Zuhause das Enduro-Piloten aus dem Westzipfel des Burgenlandkreises. Und so waren es auch in dieser Woche wieder mal nur wenige Tage, die der 28-jährige Beta-Fahrer bei seinen Liebsten verbringen konnte – quasi als kurze Zwischenstation auf dem Weg von Schweden in die USA.