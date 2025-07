Der brutale Überfall auf den in Laucha aufgewachsenen jüdischen Studenten Lahav Shapira 2024 in Berlin wirkt nach. Nun prüft ein Gericht, ob seine Hochschule jüdische Studierende ausreichend schützt.

Laucha/Halle/MZ - Unternimmt die Freie Universität Berlin genug zum Schutz ihrer jüdischen Studierenden? Nein, meint der in Sachsen-Anhalt aufgewachsene jüdische Student Lahav Shapira. Er hat die Hochschule verklagt, am Dienstag begann der Prozess vor dem Verwaltungsgericht Berlin. Um feststellen zu können, ob die Schutzmaßnahmen ausreichen, wollen die Richter die Verhandlung voraussichtlich im Herbst fortsetzen. Eigentlich hätte am Dienstag bereits ein Urteil gesprochen werden sollen.