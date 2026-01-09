Das Theater Naumburg beendet am Montag seine Ferien „zwischen den Jahren“. Was in den kommenden Monaten auf dem Spielplan steht und was in Sachen Umzug das Team noch immer beschäftigt.

Vom Krimi-Bestseller bis zum schweinischen Stück - Was im Theater Naumburg bald so alles los ist

Intendant Stefan Neugebauer und Nicole Klauser im Fundus am neuen Standort im Alten Schlachthof, der so nach und nach gefüllt wird.

Naumburg - In der Fußball-Bundesliga startet die Rückrunde. Das Naumburger Theater beendet hingegen am kommenden Montag seine Theaterferien „zwischen den Jahren“. Teil zwei der aktuellen Spielzeit nimmt damit seinen Lauf – und das mit einer Wiederaufnahme des Stücks, mit dem im April die neue Spielstätte eingeweiht wurde.