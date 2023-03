Marc Esche (Mitte), der in der Heimpartie gegen Concordia Delitzsch den Ball zu Kreisläufer Tim Bielzer abspielt, hat seinen Vertrag bei den Burgenländern bis Ende Juni 2024 verlängert. Am Samstagabend gastiert er mit dem HCB in Hermsdorf.

Naumburg/Plotha - Erst Apolda, dann Jena und nun Hermsdorf: Teil drei der Serie von kurzen Auswärtsfahrten ins benachbarte Thüringen führt die Oberliga-Männer des HC Burgenland am Samstagabend in die nur knapp 40 Kilometer von Naumburg entfernte Werner-Seelenbinder-Halle der Kleinstadt im Saale-Holzland-Kreis. Nach dem mühsam errungenen Punkt daheim gegen Concordia Delitzsch (29:29, wir berichteten) will der Spitzenreiter beim aktuellen Tabellenzwölften nicht noch einen weiteren Teil seines zwischenzeitlich fünf Zähler betragenden Vorsprungs auf Verfolger HG Köthen einbüßen. Denn schließlich lautet das Ziel der Burgenländer direkte Rückkehr in die 3. Liga.

Bis es so weit ist, muss der Club verständlicherweise zweigleisig planen. „Das macht die Sache nicht unbedingt leichter, aber mit der Weiterverpflichtung von Marc Esche haben wir schon mal ein wichtiges Puzzleteil für die kommende Saison sichern können“, berichtet Präsident Uwe Gering. Der 24-jährige Esche, der im vergangenen Spieljahr noch für Bundesligist SC DHfK Leipzig aufgelaufen war, hat seinen Vertrag bei den Burgenländern bis Ende Juni 2024 verlängert. Er strebe ein duales Studium an und wolle in Mitteldeutschland sesshaft werden, so Gering. Deshalb sei der HCB für ihn eine gute Adresse. Nachdem er in der Bundesliga für Leipzig auf der Linksaußenposition gespielt hat, wird Marc Esche bei seinem jetzigen Club meist im zentralen Rückraum eingesetzt.

Hanner wird Verein wohl verlassen

Laut Uwe Gering haben auch Torwart Marian Voigt, die Rückraumakteure Marcel Popa und Stefan Remke, Kreisläufer Mirco Fritzsche sowie Rechtsaußen Richard Vogel die Angebote des HCB angenommen. Sie bleiben dem Verein also ebenfalls über die laufende Saison hinaus erhalten. Dagegen wird Linkshänder Tom Hanner die Burgenländer nach vier Jahren mit sehr großer Wahrscheinlichkeit verlassen. „Er hat einen zeitintensiven Job, ist an manchen Tagen, wenn Training ist, mehr als 15 Stunden unterwegs. Deshalb kann ich ihn verstehen und seinen Wunsch nach einer Veränderung auch nachvollziehen“, so Präsident Gering.

Zwei Neuzugänge für die kommende Saison, die das Team verstärken werden, seien bereits so gut wie fix, verriet Uwe Gering. „Vollzug können wir aber noch nicht vermelden.“ Zunächst wünscht sich der Vereinschef, dass das Flaggschiff des HCB nach den zuletzt nicht mehr so überzeugenden Auftritten wie über weite Strecken der ersten Saisonhälfte wieder „zur benötigten Konstanz zurückfindet“.

Anwurf in Hermsdorf ist am Samstag um 19.30 Uhr. Die Heimspielstätte des gastgebenden SVH befindet sich ganz in der Nähe der Autobahn-9-Abfahrt Bad Klosterlausnitz.

Baumgart übernimmt Meiners Amt

Weil Sascha Meiner im April erneut Vater wird und sich deshalb für ihn in absehbarer Zeit andere Prioritäten ergeben, hat sich beim Frauen-Oberligisten HC Burgenland in der zuletzt vierwöchigen Spielpause eine Änderung auf der Trainerbank ergeben. Meiners Amt als Coach der HCB-Frauen übernimmt vorerst Steffen Baumgart, der Sportliche Leiter des Clubs. Baumgart hatte Meiner zuvor schon im Training unterstützt und zuletzt auch in der zweiten Frauenmannschaft, mit der der Aufstieg in die Sachsen-Anhalt-Liga angepeilt wird, ausgeholfen.

Am Sonntag betreut Baumgart - der die HCB-Frauen schon einmal zum Gewinn der Mitteldeutschen Meisterschaft geführt hat, bevor er Coach der Männer wurde - im Heimspiel gegen Aufbau Altenburg. Anwurf ist um 15 Uhr in Plotha. Allerdings muss er auf die am Knie verletzte Justine Schmitz, die Topscorerin des Teams, verzichten. „Da werden wir unsere Spielanlage im Angriff zwangsläufig neu ausrichten“, sagte Steffen Baumgart, der auch einige Perspektivkräfte aus der spielfreien zweiten Mannschaft in den Kader berufen will.