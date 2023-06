Ab Montag finden Sicherungsarbeiten am Hang oberhalb der Straße zwischen Schönburg und dem Abzweig Kroppental statt. Straße wird vier Wochen voll gesperrt sein.

Arbeiten am Hang

Wegen Sicherungsarbeiten am Hang wird die Straße zwischen Schönburg und dem Abzweig Kroppental wieder voll gesperrt sein.

Schönburg/mhe - Vier Wochen bis voraussichtlich 7. Juli soll sie dauern, die Vollsperrung der Straße zwischen Schönburg und dem Abzweig Kroppental (Neue Welt). Am kommenden Montag passiert es, teilen Kreis-Straßenbaubehörde und Landes-Ministerium für Infrastruktur und Digitales übereinstimmend mit.

160 Tonnen Gestein abgetragen

Grund dafür sind neuerliche Sicherungsarbeiten am Hang oberhalb der Straße. Von diesem war im August 2020 ein etwa ein Kubikmeter großer Felsbrocken auf die Fahrbahn gestürzt - glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Folge waren langwierige Straßensperrungen und aufwendige Hangberäumungen (wir berichteten), während derer nach Angaben des Ministeriums insgesamt 160 Tonnen Gestein abgetragen wurden.

Mit diesen Arbeiten war es allerdings nicht getan, die zuständige Baubehörde kündigte aus Sicherheitsgründen regelmäßige, einmal jährlich stattfindende Kontrollen und Beräumungen an - eine solche ist nun die ab Montag stattfindende. Laut Ministerium soll von einer Spezialfirma wiederum loses Gestein abgetragen werden, „um die Gefahr herabstürzender Felsbrocken weitestgehend auszuschließen“.

Planungen laufen für dauerhafte Sicherung des Hanges

Die Kosten werden mit 70.000 Euro angegeben. Offen ist bei alledem, wann, wie angekündigt, eine dauerhafte Sicherung des Hanges mit Betonvorrichtungen sowie Fangzäunen und -netzen erfolgen kann. Die Planungen dafür liefen, heißt es.

Die wichtige Straßenverbindung zwischen Naumburg und Schönburg wird also neuerlich gekappt; Autofahrer müssen eine weitläufige Umleitung über Wethau Richtung Weißenfels bis zum Abzweig in Plotha nach Possenhain und zurück in Kauf nehmen.