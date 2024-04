Memleben. - Sein Feld etwa einen Kilometer nördlich von Memleben hat der Bauer stets mit großer Vorsicht bestellt – in der weisen Voraussicht, dass darunter Zeugnisse eines historisch bedeutenden Ortes verborgen liegen könnten. Die Rede ist von der Kaiserpfalz Memleben, die sich laut historischer Hinweise nördlich der Unstrut befunden haben könnte. Dieses Jahr blieb ein großes Stück des Ackers bislang unbestellt, schlugen dort am 2. April 2024 Archäologen des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt ihre Zelte auf, um weiter Licht ins Dunkel um das Herrschaftszentrum der Ottonen und deren räumliches Umfeld zu bringen. Und die Experten wurden in den vergangenen vier Wochen fündig.

Zwei befestigte Siedlungen

Indes bremst Projektleiter Prof. Dr. Felix Biermann etwaig aufkeimende Euphorie aus, denn ob die entdeckte Siedlung die Kaiserpfalz Memleben ist oder Odesfurt (Ottofurt) mit der Andreaskirche, lasse sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht belegen. Beide Siedlungen sind bereits im Hersfelder Zehntverzeichnis des 9. Jahrhunderts erwähnt. Zwei Siedlungen hat Biermann mit seinem Grabungsteam seit vergangenem Jahr gefunden. „Klar ist“, sagt er zum Abschluss der diesjährigen archäologischen Untersuchungen, „eine davon ist Odesfurt und eine davon ist die Wüstung Wenigen-Memleben.“

Tore in Nord und West

Bereits 2023 stießen sie während einer dreiwöchigen Grabung nordwestlich von Memleben auf eine große befestigte Grubenhaussiedlung. „Im Anschluss wurde eine ausgedehnte Fläche geomagnetisch untersucht – das Nordfeld von Memleben“, erzählt Biermann. Die Aufnahmen zeigten, dass vielversprechende Funde unter dem Acker verborgen liegen wie eine sehr große rechteckige Wallanlage von 240 mal 170 Metern, in deren Inneren sich Grubenhausstrukturen abzeichneten, die auf eine dichte Besiedlung hinweisen. Tore im Norden und Westen waren wahrscheinlich mit Steinbauten bewehrt. „Insbesondere hat uns fasziniert, dass wir hier im Westen der Wehranlage stattliche Steinbauten antreffen“, erzählt der Archäologe.

Funde unter Pflugschicht

Die aktuellen Grabungen förderten dann – unter einer nur 25 Zentimeter tiefen Pflugschicht – auch beeindruckende Befunde zutage: Einer, der als Kirche erkennbar ist, und im rechten Winkel dazu ein großer Steinbau. Und eine Pfalz besteht ja bekanntlich aus dem königlichen Palast und gegebenenfalls noch aus einer Königshalle und einer Kirche – und das alles aus Stein gebaut. „Fundamente derartiger Steinbauten haben wir zwar hier“, fährt der Projektleiter fort, „doch sind vor weitergehenden Schlüssen größere Ausgrabungen und naturwissenschaftliche Datierungen abzuwarten.“

Sakralbau in der Kirche

Zum Kirchenbau lässt sich sagen, dass dieser aus dem Mittelalter stammt. Das einschiffige Gotteshaus mit einer Apsis im Osten war etwa 16 Meter lang. Ein Anbau im Westen, vermutlich profan genutzt, verfügte über einen Keller, zu dem eine Steintreppe hinabführte. Interessant: Grundmauern innerhalb der Kirche zeugen davon, dass die Kirche um einen älteren, etwa nur acht Meter langen Sakralbau herumgebaut worden war, der aus dem 9. oder 8. Jahrhundert stammt, wie Biermann vermutet.

Dicht an die Kirche fügt sich ein ebenso dicht belegter Friedhof an. Einige Gräber hat das Biermann-Team freigelegt. „Die Toten wurden vielfach in Grabgruben mit Kopfnischen beerdigt, die für das 10. bis 12. Jahrhundert charakteristisch sind“, so Biermann. Aber auch steingesetzte Sarkophage fanden sie vor.

Zeugnisse von Handwerk

Der steinerne Wohnbau von zirka 18 mal 6,5 Meter Fläche weist sehr starke Mauern auf. Im Laufe seiner Nutzungsgeschichte wurde er mehrfach umgebaut, gab es verschiedene Anbauten. „In seinen Ruinen wirkten im späten Mittelalter Metallhandwerker, die etliche Öfen hinterlassen haben“, so Biermann. Zudem befanden sich im Umfeld der Steinbauten ein Grubenhaus und diverse Wirtschaftsgruben.

Neben slawischer wellenverzierter Keramik und einer Kreuzemail-Scheibenfibel der Ottonen-Zeit fanden die Archäologen auch die fürs hohe und späte Mittelalter typischen Kugeltöpfe, bronzene Messerscheidenbeschläge, Armbrustbolzenprojektile oder auch ein spätmittelalterliches Pilgerzeichen mit der Darstellung eines gekrönten Herrschers.

Weitere Grabungen erforderlich

„Nun müssen wir leider vorerst Schluss machen. Wir decken alles mit Geotextil ab, dann wird ab Donnerstag alles verfüllt und dann kann der Landwirt wieder darüber pflügen“, sagt Biermann, der mit seinen Mitstreitern alles absolut exakt eingemessen hat. „Es spricht nichts dagegen, dass die Grabungen fortgesetzt werden“, so der Archäologe. Nur wann, ob noch dieses oder erst nächstes Jahr, sei noch fraglich.

„Es ist ein „riesiger Komplex und anhand der geophysikalischen Untersuchungen gibt es noch viel freizulegen“, so Biermann, den fasziniert, dass an diesem heute so entlegenen Ort einst Heinrich I. (im Jahr 936) und sein Sohn und Nachfolger, Kaiser Otto der Große (973) gestorben sind und „hier so eine weltgeschichtliche Bedeutung auf dieser Örtlichkeit liegt“.