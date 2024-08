In der Region mehren sich die Fälle von Einbrüchen in Kleintransporter. Nun wurden in Naumburg in der Schreberstraße und in der Kroppentalstraße aus Firmenfahrzeugen Werkzeug und Maschinen gestohlen.

Einbrüche in Firmentransporter beschäftigen derzeit vermehrt die Polizei. Zwei Fälle ereigneten sich am Donnerstag in Naumburg.

Naumburg/tra - In der Nacht zum Donnerstag ist es in der Schreberstraße und in der Kroppentalstraße in Naumburg wieder zu Einbrüchen in Firmenkleintransporter gekommen. Die unbekannten Täter öffneten in beiden Fällen gewaltsam die Schiebetüren der Fahrzeuge.

Aus den Innenräumen wurden diverse Werkzeuge und Maschinen gestohlen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 1.500 Euro sowie auf 4.000 Euro. Die Kriminaltechnik kam zum Einsatz und sicherte Spuren.