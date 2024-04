Mit einem Gullydeckel wurde in der Nacht zum Dienstag die Eingangstür der Parfümerie Schotte am Naumburger Marktplatz beschädigt.

Naumburg/hbo - Vermutlich in der Nacht zum Dienstag haben unbekannte Täter einen Gullydeckel am Naumburger Marktplatz entfernt und gegen die Eingangstür der Parfümerie Schotte geworfen. An der Scheibe aus Sicherheitsglas entstand ein Riss. Auch der Türrahmen wurde in Mitleidenschaft gezogen.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun. Parfümerie-Inhaberin Katja Wille schrieb daraufhin auf Facebook: „Für sachdienliche Hinweise, die zur Ergreifungs des Täters führen, setze ich eine Belohnung aus.“ Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art, den das Geschäft zu verzeichnen hatte.