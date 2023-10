Obwohl die Zahl der Atemwegserkrankungen derzeit sehr hoch ist, lassen sich nur noch wenige Menschen gegen Covid immunisieren. Apotheken bieten die Vorsorge nicht an, obwohl sie es könnten.

Auch im MVZ Doceins in der Naumburger Michaelisstraße merkt Dr. Stephanie Himmel ein erhöhtes Infektaufkommen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Naumburg - Es schnieft, hustet und krächzt derzeit allerorten. Es ist Erkältungszeit, es ist Grippezeit, und Corona ist auch immer noch ein Thema. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI), dem bundeseigenen Institut für die Gesundheitsüberwachung, ist die Aktivität akuter respiratorischer Erkrankungen, also Atemwegserkrankungen, in der Bevölkerung in der 42. Kalenderwoche im Vergleich zur Vorwoche noch gestiegen, ebenso die Zahl der Arztbesuche.