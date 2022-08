Tradition unter freiem Himmel: Rund 1.000 Teilnehmer bei Jahn-Turnfest in Freyburg

Freyburg - Das Friedrich-Ludwig-Jahn-Turnfest hat nach der Corona-Zwangspause endlich wieder stattfinden können. Bei den im Freyburger Stadion unter freiem Himmel ausgetragenen Wettkämpfen an den Turngeräten sowie den Rahmenwettbewerben wurden insgesamt knapp 1.000 Teilnehmer gezählt. Selbst kleine Regenschauer, die am Sonnabend kurzzeitig für eine Unterbrechung sorgten, taten der Freude am gemeinsamen Sporttreiben bei der 98. Auflage keinen Abbruch. Besonderen Applaus gab es für die Senioren - was die Riege der U-80-Herren zum Beispiel am Barren noch an Elementen zeigte, war schlicht phänomenal. Für Lokalkolorit sorgten wieder die Turnerinnen des SC Empor Laucha.

Dicht bevölkerter Jahnsportpark (Foto: Andreas Löffler)

Maxima Rödel vetrat in der LK 3 die Farben der Gastgeber-Region, in der Jugend gingen zudem Mara Kirsten und Clara Borkmann aus Laucha an den Start. (Foto: Andreas Löffler)

Altersklassensiege beim Jahn-Gedenklauf feierten über 12,2 Kilometer Yvonne Walther aus Naumburg (W35) und die Freyburgerin Gabriele Dedie (W55); Zweite wurden hier Julian Pietsch (SSV Eintracht Naumburg/Männer) und Matthias Barth (M50). Über sechs Kilometer gewannen Mandy Kühn (W35), Annika Munter (W30) und Heinrich Munter (alle LG Rudelsburg Bad Kösen/M80) sowie Jana Lehmann (SC Empor Laucha/W50) und die für den SV Halle startende Freyburger Turnerin Heidi Jaenisch (WJU14). (tok/löf)