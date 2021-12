Taubenmärkte in Naumburg nur noch zweimal im Jahr

Naumburg - Er ist die deutschlandweit älteste regelmäßig unter freiem Himmel stattfindende Veranstaltung dieser Art: der Naumburger Taubenmarkt. Und zur Tradition gehörte auch, dass er im Januar und Februar insgesamt viermal stattfand. Ab kommenden Jahr jedoch wird es nur noch zwei Märkte geben, nachdem sich die Stadt Naumburg als Veranstalter und Vertreter der Zuchtverbände auf diese Regelung geeinigt hatten.

2022 finden die Naumburger Taubenmärkte deshalb nur noch an den Sonnabenden 12. und 26. Februar jeweils in der Zeit von 6 bis 12 Uhr auf dem Naumburger Marktplatz statt. Außerdem gilt eine weitere neue Regelung. „Die Teilnahme an den Märkten ist ab 2022 nur noch nach vorheriger Anmeldung möglich. Ein elektronischer Antrag in deutscher, englischer, polnischer und tschechischer Sprache ist auf der Internetseite der Stadt Naumburg www.naumburg.de unter dem Menüpunkt Kultur/Märkte/ Taubenmarkt eingestellt“, informiert die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung.

Die Marktfläche wird zudem für die Taubenmärkte umzäunt. Der Einlass ist nur nach Zahlung der Standgebühr und Vorlage der Standnummer möglich. Zahlung und Aushändigung der Standnummer erfolgen in der Pforte des Rathauses ab 5 Uhr. Mit der Anmeldung verpflichten sich alle Teilnehmer, dass sie die tierschutz- und tierseuchenrechtlichen Bestimmungen einhalten. Für den Zugang zum Markt gilt die 2G-Regelung. Sollten sich die gesetzlichen Bestimmungen coronabedingt verschärfen, ist mit einer Absage der Taubenmärkte zu rechnen. Der traditionelle Empfang in der Rathausdiele für die Züchter fällt 2022 pandemiebedingt aus.

Erstmals stattgefunden hat der Naumburger Taubenmarkt im Jahr Seit 1868. Bekannt sind die Märkte inzwischen weit über die Grenzen Sachsen-Anhalts hinaus. Sie lockten in der Vergangenheit viele Taubenzüchter und Taubenfreunde an. Etwa 400 Züchter aus ganz Deutschland, den Niederlanden, Polen, Dänemark und anderen Ländern nahmen teil. (ag)