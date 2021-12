Naumburger Taubenmarkt: nur noch zweimal, aber wo?

Taubenmarkt in Naumburgs „guter Stube“: Bisher immer an vier Samstagen im Januar und Februar. Doch das soll sich ändern.

Naumburg - Der Naumburger Taubenmarkt gibt der Domstadt seit vielen Jahrzehnten ein gewisses Alleinstellungsmerkmal, ähnlich der Straßenbahn. Doch nun könnte vieles anders werden. Gemeint ist damit nicht etwa eine coronabedingte Absage wie bereits 2021, auch wenn der natürlich angesichts der derzeitigen Pandemie-Lage auch für 2022 zu befürchten ist. Nein, die Änderungen am Taubenmarkt könnten weit über Corona hinaus erfolgen.

Das jedenfalls geht, etwas versteckt unter dem Titel „Gebührenverzeichnis zur Marktgebührenordnung“ aus der Tagesordnung des Naumburger Hauptausschusses hervor, der am Mittwoch ab 18.30 Uhr im „Schlösschen“ am Markt tagt. Inhalt: Der Taubenmarkt wird zukünftig statt viermal nur noch zweimal pro Jahr stattfinden. Und: Es wird vorgeschlagen, dass die Händler nicht mehr kostenfrei ihre Käfige aufstellen dürfen, sondern dafür von nun an zehn Euro pro Tag an die Stadt berappen müssen.

Völlig offen ist hingegen noch, wo der Taubenmarkt in der Zukunft stattfindet. Weiterhin in der „guten Stube“ in der Innenstadt? Oder womöglich bald auf der Vogelwiese? „Dazu wird es schon sehr bald ein weiteres Gespräch des Oberbürgermeisters mit den Züchtern geben“, sagt Stadtsprecherin Nicola Rouette-Lauer auf Anfrage.

Grund der angeregten Verlegung: die anstehenden verschärften Tierwohl-Vorgaben der Europäischen Union. Auf der Vogelwiese ist schlichtweg mehr Platz. Der hiesige Kreisverband der Rassegeflügelzuchtvereine befürchtet jedoch auf der Vogelwies ein geringeres Publikumsinteresse und möglicherweise auch Absagen durch Aussteller. „Der Naumburger Taubenmarkt ist das größte und älteste Marktgeschehen dieser Art in Mitteleuropa und für uns die wichtigste Präsentationsveranstaltung in der Öffentlichkeit“, sagte jüngst Falk Busch als Leiter einer jüngste n Sitzung der Ortsvereinsvertretungen des Kreisverbandes.