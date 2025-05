Am Samstag hat im Weißenfelser Kulturhaus der zweite Baby- und Kinderbasar stattgefunden. Was die Veranstaltung von einem herkömmlichen Flohmarkt unterscheidet.

Weißenfels - Das Kulturhaus in der Merseburger Straße hat sich am Samstagvormittag wieder in ein Kinderkaufhaus für einen Tag verwandelt. Vom Strampler bis zu Schühchen – auf Tischen im großen Saal liegt beim zweiten Baby- und Kinderbasar erneut allerlei gebrauchte Kleidung für Kinder aus. Aber auch Bücher, Kinderwagen oder Spielsachen aus zweiter Hand können Eltern für ihren Nachwuchs erwerben.