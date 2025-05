Der zehnte Salzlandradeltag endete mit seinen 15 Einzeltouren in Brumby. Im kommenden Jahr werden sich die Radler ins Seeland aufmachen.

Aschersleben/Brumby/MZ - Der Staffelstab ist weitergereicht, im kommenden Jahr wird die Stadt Seeland Zielort des Salzlandradeltages sein. Seelandbürgermeister Robert Käsebier nimmt die Herausforderung an, 2026 Gastgeber für Hunderte Radfahrer aus dem ganzen Salzlandkreis zu sein. An seiner Seite in Brumby, dem diesjährigen Veranstaltungsort auf dem Gelände des Energieversorgers Energie Mittelsachsen GmbH (EMS): der gerade erst vom Aufsichtsrat gekürte neue Geschäftsführer der Seeland GmbH, René Walliser. Ihm wird bei der Organisation der Veranstaltung im nächsten Jahr sicher eine tragende Rolle zukommen.