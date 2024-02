Kriminalität in Naumburg Tatort Friedhofsparkplatz: Wieder Pkw-Einbruch am Neuen Friedhof - Kommt Videoüberwachung?

Lauchaer Kirchenmusiker Robert Müller wird Opfer eines Pkw-Einbruchs, als er in Naumburg auf dem Neuen Friedhof in der Weißenfelser eine Beisetzung begleitet. Das sei keine Seltenheit, so eine Bestatterin. Wäre eine Video-Überwachung möglich?