Daniel Hinze (r.) übergibt den Edeka-Markt in der Jenaer Straße an Tino Seidler und konzentriert sich mit seinen 49 Jahren fortan aufs E-Center am Ostbahnhof.

Naumburg. - Die Einkaufswagen stehen an derselben Stelle, das Obst liegt wie gewohnt gleich am Eingang bereit, und auch die Wurst- und Käseregale sind nicht plötzlich woanders platziert. Für die Kunden ändert sich also gar nichts, wenn sie am Dienstag, 1. April, den Naumburger Edeka-Markt in der Jenaer Straße betreten.