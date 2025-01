Suchaufruf in der Zeitung hat Erfolg Beste Freunde wiedervereint - Mann findet heiß geliebten Teddybären eines Jungen

In der Freitagausgabe von Tageblatt/MZ rief der „Wenzel“ in seiner täglichen Glosse zu einer Suche auf. Ein sechsjähriger Junge hatte am 29. Dezember seinen Teddy verloren. Jetzt meldete sich der 72-jährige Finder!