Mehrere Jahrzehnte lang konnte sich in Freyburg oberhalb der Ehrauberge ein Gebiet mit Häusern, Lauben und sonstigen Anlagen unkontrolliert entwickeln. Nun soll ein künftiger B-Plan mit Regeln klare Verhältnisse schaffen.

Stadt Freyburg will Herr werden über Gebiet „Herrenberge“ - Was mit Schwarzbauten geschehen soll

Freyburg - Haus für Haus, Laube für Laube, Grundstück für Grundstück hat sich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten oberhalb der Ehrauberge in Freyburg ein Gebiet entwickelt. Nicht immer ganz legal. Das auf dem Areal auch Schwarzbauten, also ohne Genehmigung errichtet worden sind, ist kein Geheimnis und kam auch zur jüngsten Sitzung des Freyburger Gemeinderates zur Sprache.