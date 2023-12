Cornelia Rosenberger schaut auf ihr Leben zurück. In den Ruhestand geht sie mit einer besonderen Jahreskarte.

Sprechstundenschwester Cornelia Rosenberger geht nach 44 Jahren in Rente.

Naumburg. - „Ich bin rundum mit meinem Leben zufrieden. Ich würde alles noch einmal genau so machen. Ich würde auch meinen Mann noch mal heiraten und auch meinen Sohn noch einmal so aufwachsen lassen. Ich bin ein zufriedener und glücklicher Mensch“, sagt Cornelia Rosenberger. Auf die 64 Jahre und vier Monate ihres Lebens zurückzuschauen – dafür hatte die Naumburgerin jetzt einen nur allzu guten Grund. Nach 34 Jahren sorgte sie gestern zum letzten Mal für einen reibungslosen Ablauf in der Hautarztpraxis von Susanne Eisfeld.