Der Brand eines Lkw hat am Dienstag zu einer stundenlangen Sperrung der Naumburger Gehringstraße geführt. Im Einsatz waren die Feuerwehr-Kameraden am Abend zuvor auch in der Badergasse.

Ein Lkw steht am Dienstagmorgen in der Naumburger Gehringstraße in Flammen.

Naumburg/hbo/cm. - Zu einer Vollsperrung der Naumburger Gehringstraße kam es am Dienstagmorgen, da dort kurz vor acht Uhr ein Sattelzug samt Auflieger in Brand geraten war. Der Fahrer des Lkw konnte sich zum Glück rechtzeitig in Sicherheit bringen, so dass laut Polizeiangaben niemand verletzt wurde. Die Feuerwehr rückte zum Löschen aus, was sich mit 12.000 Litern Wasser und fünf Einsatzstunden als sehr aufwendig erwies, wie das Ordnungsamt der Stadt Naumburg berichtete.

Die Stadt befürchtete zudem, dass es zu größeren Straßenschäden gekommen sein könnte und deshalb eine halbseitige Sperrung nötig wird. „Dies ist aber nicht der Fall. Die Schäden waren nur gering“, so Ordnungsamtsleiter Felix Theilemann. Die Straße konnte deshalb am frühen Nachmittag wieder für den Verkehr freigegeben werden. Als Brandursache wird seitens der Polizei ein technischer Defekt vermutet.

Das Löschen des Lkw gestaltete sich sehr aufwendig. (Foto: FFW Naumburg)

Zu einem weiteren Feuerwehr-Einsatz war es am Abend zuvor, kurz vor 21 Uhr, gekommen. Da rückten die Kameraden zu einem Großbrand in die Badergasse in der Naumburger Innenstadt aus. Nachdem zuerst der Brand einer Mülltonne gemeldet worden war, weitete sich die Situation aus, als durch die Hitze Fensterscheiben zersprangen und ein Übergreifen auf den Keller des angrenzenden Wohnhauses befürchtet wurde. Die Einsatzkräfte löschten die Flammen und kontrollierten unter Atemschutz das Wohngebäude auf Bewohner; glücklicherweise war dieses bereits geräumt worden.

Einsatz der Feuerwehr am Montagabend in der Naumburger Badergasse. (Foto: FFW Naumburg)

Nach dem Löschen erfolgten laut Feuerwehr Lüftungsmaßnahmen; per Wärmebildkamera wurde der Ort auf Glutnester kontrolliert. Der Einsatz, an dem Kräfte aus Naumburg, Bad Kösen und Flemmingen sowie die Polizei beteiligt waren, wurde nach gut zwei Stunden beendet. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. Es besteht der Verdacht auf Brandstiftung.