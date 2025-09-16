Zur Überraschung vieler Anwohner und Autofahrer wurde die Bundesstraße 88 kurz vor Neujanisroda/ Neuflemmingen gesperrt. Ein Stück der neuen Ortsumgehung hinter Naumburg kann hingegen befahren werden. Wie lange das gilt und welche Tankstelle darunter leidet.

Seit der vergangenen Woche gesperrt: die Bundesstraßen-Zufahrt nach Neujanisroda/Neuflemmingen von Naumburg aus.

Neujanisroda. - Eine Straße, die plötzlich gesperrt wird, eine völlig neue Piste, die plötzlich (aber nur vorübergehend) geöffnet ist – dazu mehrere provisorische Bau-Straßen und natürlich Schilder ohne Ende: Es ist ein verwirrendes Bild, das sich dem Beobachter rund um den B87n-Neubau und der Anbindung zur B88 nahe Neujanisroda/Neuflemmingen bietet.