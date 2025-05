Bei der Kirmes in Burgscheidungen gibt’s (auch) etwas für die Kids und ihre Familien sowie fürs Ohr.

Spaß für Kinder mit Pony „Herkules“: Und welcher „Mein Elba“-Support ein Konzert in der Dorfkirche gibt

Kirmes in Burgscheidungen an Unstrut

Burgscheidungen - Auch wenn es „nur“ ein kleines Pony, genauer gesagt: ein Shetland-Pony ist, klingt sein Name doch riesig: Herkules! Und gewiss wird der knuffige, auch „Herkie“ genannte Vierbeiner zur Kirmes am Wochenende in Burgscheidungen für große Begeisterung bei den Kids sorgen, ihre Herzen höher schlagen lassen.