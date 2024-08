Gezupftes Reh und Weißer Hey: Das Restaurant ganz in der Nähe des Doms gehört mit seinen Speisen und Getränken zu den besten Häusern im Land, aber auch zu den teuersten. Lohnt sich ein Besuch?

So schmeckt es im Naumburger „Gasthof Zufriedenheit“

Naumburg/MZ - Auf dem Weg vom Markt zum Naumburger Dom kommt man am „Gasthof Zufriedenheit“ vorbei. Wie es in einem deutschen Gasthof ausschaut, ist in Klischees festgezurrt: viel Holz, rustikales Ambiente, gern schmiedeeiserner Zierrat, gemütlich. Die Fassade des Hauses lässt vermuten, dass es hier nicht anders ist. Im spitzen Giebel wird gereimt: „Von altersher bin ich bekannt, Zufriedenheit werd ich genannt.“