Reinhard F. Gusky nimmt in seinem neuen Buch Leser mit auf Zeitreise durch Naumburg. Erhältlich ist es auch bei Tageblatt/MZ. Signierstunde in der Gutenberg-Buchhandlung.

Heimatgeschichte in Bildern

Das Haus mit Gaststätte „Zum Jakobstor“ in Naumburg gibt es nicht mehr. Ein Zeitdokument von 1963.

Naumburg. - Der 1.000 Geburtstag der Stadt Naumburg 2028 beschäftigt auch Reinhard F. Gusky. Der bekannte Sammler historischen Materials über seine Heimatstadt arbeitet bereits an einem Buch, das rechtzeitig vor dem Jubiläum erscheinen soll. Angelehnt an das Buch „Naumburg – eine historische Bilderreise“, 2021 veröffentlicht, soll es 160 teils bislang unveröffentlichte Postkarten und Bilder zeigen. „Das ist eine große Herausforderung. 100 Motive habe ich schon ausgewählt. Es fehlt also noch einiges“, verdeutlicht Gusky.