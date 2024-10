Naumburg. - Ich hole mein Handy aus der Tasche und halte die entsprechende App an den „Easy Shopper“. Der Wagen erkennt sofort meine Einkaufsliste, die ich vorher in der App zusammengestellt habe. Kartoffeln, festkochend, steht da. Also ab zum entsprechenden Regal. Ich halte den Sack an den im Wagen verbauten Scanner, und schwupps wandert er auf dem Display von der „Einkaufsliste“ in den „Warenkorb“. Weiter geht’s zum Bier. Auch das Köstritzer Edelpils scanne ich. Ob ich eine Flasche oder einen Kasten will, kann ich antippen. Die Frage ist korrekt, wenngleich mit dem bevorstehenden Wochenende auch irgendwie überflüssig.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.