Ein aus Freyburg stammender Filmemacher und Naumburger Unternehmer tun sich für Langzeit-Doku über C-Jugend des SC Magdeburg zusammen. Die Serie verfolgt den harten Weg der Jugendlichen auf dem Weg zum Handball-Profi. Was daran so faszinierend ist.

Freyburger Filmemacher zeigt harten Weg des SCM-Nachwuchs an die Handball-Spitze

Ziel des Filmprojekts: Emotionen und Motivation der in einem für eine etwaige Profi-Karriere entscheidenden Altersbereich befindlichen SCM-Nachwuchs-Handballer zeigen – und ihren Umgang mit Druck und Frustrationen.

Naumburg/Barcelona - Die Frage hat Patrik Borchmann schon einige Male zu hören bekommen, also stellt er sie gleich selbst: „Eine Langzeit-Filmdokumentation über ein C-Jugend-Sportteam – wen soll das denn interessieren?“, baut sich der in Freyburg aufgewachsene und heute von Halle aus agierende Filmer und Werber selbst die rhetorische Vorlage. „Ich seh’s total anders."