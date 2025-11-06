Fachkräfte aus dem Ausland Schüler aus 16 Nationen: Weshalb Medizinische Berufs-Akademie auch auf internationalen Nachwuchs setzt
29 Schülerinnen und Schüler aus 16 Nationen lernen aktuell an der Medizinischen Berufs-Akademie in Naumburg – der Bedarf an Personal aus anderen Ländern im medizinischen wie pflegerischen Bereich ist groß.
Aktualisiert: 06.11.2025, 16:38
Naumburg - Zwischen ihrer Heimat und ihrem Arbeits- und Ausbildungsort liegt die halbe Welt, fast 6.000 Kilometer Luftlinie. Meeval Raju stammt aus Indien, genauer aus dem Bundesstaat Kerala im Südwesten des Landes. Die 25-Jährige hat bereits einen Bachelor in englischer Literatur in der Tasche.