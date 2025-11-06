29 Schülerinnen und Schüler aus 16 Nationen lernen aktuell an der Medizinischen Berufs-Akademie in Naumburg – der Bedarf an Personal aus anderen Ländern im medizinischen wie pflegerischen Bereich ist groß.

Schüler aus 16 Nationen: Weshalb Medizinische Berufs-Akademie auch auf internationalen Nachwuchs setzt

Amar Islamovic kam mit seiner Familie vor sieben Jahren aus Bosnien nach Deutschland. Bei der Medizinischen Berufs-Akademie lässt sich der 23-Jährige zum Pharmazeutisch-Technischen Assistenten ausbilden.

Naumburg - Zwischen ihrer Heimat und ihrem Arbeits- und Ausbildungsort liegt die halbe Welt, fast 6.000 Kilometer Luftlinie. Meeval Raju stammt aus Indien, genauer aus dem Bundesstaat Kerala im Südwesten des Landes. Die 25-Jährige hat bereits einen Bachelor in englischer Literatur in der Tasche.