Die Stadt Annaburg will den Gestattungsvertrag aus den 90er Jahren mit der Kirche neu regeln. Wer künftig welche Verantwortung tragen soll, sorgt im Rathaus für intensive Diskussionen.

Barockfriedhof: Annaburg will Vertrag mit Kirche nach 30 Jahren neu regeln

Die Stadt kann die nötige Pflege rund um den Barockfriedhof nicht mehr stemmen.

Annaburg/MZ. - Der Annaburger Barockfriedhof könnte bald wieder gepflegter aussehen. Schon länger fehlen der Stadt für manche Aufgaben dort die Kräfte, nun soll also ein neuer Plan her. Dazu besprach sich der Haupt- und Finanzausschuss am Mittwoch. Ziel des Abends war es, festzuhalten, wie es mit dem sogenannten Gestattungsvertrag weitergehen soll.