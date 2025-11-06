Historischer Friedhof Barockfriedhof: Annaburg will Vertrag mit Kirche nach 30 Jahren neu regeln
Die Stadt Annaburg will den Gestattungsvertrag aus den 90er Jahren mit der Kirche neu regeln. Wer künftig welche Verantwortung tragen soll, sorgt im Rathaus für intensive Diskussionen.
06.11.2025, 18:30
Annaburg/MZ. - Der Annaburger Barockfriedhof könnte bald wieder gepflegter aussehen. Schon länger fehlen der Stadt für manche Aufgaben dort die Kräfte, nun soll also ein neuer Plan her. Dazu besprach sich der Haupt- und Finanzausschuss am Mittwoch. Ziel des Abends war es, festzuhalten, wie es mit dem sogenannten Gestattungsvertrag weitergehen soll.