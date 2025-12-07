Fußball im Burgenlandkreis Schöne Bescherung im Jahnsportpark - werdender Vater rettet Landesligist Naumburg einen Punkt
FC RSK siegt zur Open-Air-Weihnachtsfeier und zieht mit Landesklasse-Spitzenreiter Kelbra gleich. Eine Etage höher spielt der SCN remis. In der Kreisoberliga fordert der ESV Herrengosserstedt im Topspiel Tabellenführer Zeitz, geht aber leer aus.
07.12.2025, 17:18
Naumburg. - Die Männermannschaften der Saale-Unstrut-Finne-Region erreichten am Wochenende zum Hinrundenabschluss folgende Resultate.