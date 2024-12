Auf dem Privatgrundstück der Fischers in Burkersroda wüten am Adventssonntag die Flammen. Ehepaar hatte erst das beliebte Restaurant nahe Naumburg übernommen. Welche Unterstützung sich die vierköpfige Familie nun erhofft.

Nach der Tragödie: Andrea und Alexander Fischer auf ihrem Grundstück in Burkersroda. Ein Brand in der Garage griff auf das Wohnhaus über und verusachte einen hohen Schaden.

Burkersroda - Ein Regenbogen wölbt sich über Burkersroda. Andrea Fischer lächelt, obwohl ihr nicht danach zumute ist. Der erste Advent hat ihr und das Leben ihrer Familie in ein Davor und Danach geteilt. In der Garage am Haus in der Hauptstraße breiteten sich am Sonntag die Flammen aus.