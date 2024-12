Scheunenbrand in Burkersroda geht ohne Personenschäden ab, zieht aber angrenzendes Einfamilienhaus in Mitleidenschaft. Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Feuer-Drama auf einem der Höfe von Burkersroda: Am ersten Advent steht dort eine Scheune in Flammen

Burkersroda - In Flammen stand am ersten Adventssonntag (1. Dezember) gegen 10 Uhr vormittags eine Scheune in der Eckartsbergaer Straße in Burkersroda. Die Feuerwehr war zur Brandbekämpfung vor Ort. Ein angrenzendes Einfamilienhaus ist ebenfalls durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen worden. Verletzt wurde niemand. Der Schaden konnte, laut Mitteilung der Polizei vom gleichen Tag, noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.