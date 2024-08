Naumburg. - Das wirklich Große kommt oftmals in aller Bescheidenheit daher. Auf den ersten Blick geradezu unspektakulär ist der Titel dessen, was sich in Naumburg anbahnt: „David Schnell. Passage“ ist die neue Ausstellung überschrieben, mit der Ritchie Riediger vom 30. August 2024 bis 20. Oktober 2024 in seiner – lediglich räumlich betrachtet – kleinen Kunsthalle Naumburg aufwartet. Mit dem Wahl-Leipziger David Schnell bringt der Galerist einen der prominentesten Gegenwartskünstler in Deutschland in die Domstadt. Wie Neo Rauch ist auch Schnell ein Vertreter der „Neuen Leipziger Schule“.

