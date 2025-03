Während in den Windparks auf der Molauer Platte und zwischen Pretzsch und Görschen alte Anlagen durch viel höhere ersetzt werden, lehnen Bürgermeister der Gemeinden im Wethautal ab, zusätzliche Flächen in die Regionalplanung aufzunehmen.

Osterfeld. - Ein Thema sorgt in den Gemeinden im Wethautal immer wieder für mächtig Wirbel: die Energiegewinnung durch Windkraft. Wie Spargel sind die Windkraftanlagen in den vergangenen Jahren in der Gemeinde Molauer Land sowie zwischen Pretzsch und Görschen, bei Meineweh und zudem nahe Stößen bis über die Grenze des Wethautals weit hinaus aus dem Boden geschossen. Doch mit der derzeit zur öffentlichen Beteiligung ausliegenden Neuaufstellung des Raumordnungsverfahrens durch die Regionale Planungsgemeinschaft Halle könnte sich die Fläche noch vergrößern.