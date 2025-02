Die Windenergie wird hierzulande heftig debattiert. So auch bei einer Veranstaltung in Braunsroda.

Braunsroda - In einem Vortrag am Sonnabend im Saal der Gaststätte „Zur Einkehr“ in Braunsroda ging es nicht Pro, sondern Kontra Windkraft in den Gemeinden An der Poststraße und Finne. Der Ausbau der erneubaren Energien bewegt die Menschen und wird kontrovers diskutiert.